Внаслідок обстрілу Херсона 6-річна дівчинка втратила око: її везуть до Києва
Росіяни кожного дня цинічно обстрілюють Херсон. Унаслідок атаки 23 грудня серйозних поранень зазнала 6-річна дівчинка.
Які поранення в дитини
Росіяни обстрілювали мирне місто з РСЗВ, мінометів, танків та артилерії. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
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У нас було 17 поранених і 5 загиблих. Серед поранених є 6-річна дівчинка, за життя якої боролися наші медики. Її вдалося врятувати, але, на жаль, дитина залишилася без ока. У неї перелом ноги. Ми будемо евакуювати її в Київ,
– наголосив Янушевич.
Він додав, що внаслідок обстрілу 24 грудня постраждали 55 людей, 18 з них перебувають у важкому стані. Дітей серед потерпілих немає.
Потужні обстріли Херсона
- Після звільнення Херсона росіяни щодня обстрілюють місто з окупованих територій. Чергову терористичну атаку вони здійснили переддень Різдва – 24 грудня. Російські військові відкрили вогонь по центру міста з РСЗВ "Град".
- Унаслідок прильотів загорівся найбільший ринок Херсона. Руйнувань зазнали житлові будинки, а люди, які були в автомобілях, згоріли живцем.
- На жаль, загинули 10 людей. Водночас постраждалі потребують термінового переливання крові, отож всіх небайдужих закликали здати кров завтра з 08:00 по 12:30 за адресою Миколаївське шосе, 7.