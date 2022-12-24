Ворог продовжує гатити по Херсону: над містом – заграва від пожежі

Російські окупанти 24 грудня цілий день тероризують мешканців Херсона. Надвечір у місті знову пролунали потужні вибухи.

Унаслідок нових обстрілів спалахнула пожежа. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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Через постійні вибухи в небі вже утворилася заграва – воно набуло помаранчевого забарвлення.

Росіяни знову обстріляли Херсон: відео

У місті спалахнули пожежі: відео

Росіяни потужно обстріляли Херсон 24 грудня

Напередодні Різдва росіяни здійснили нову терористичну атаку. Зранку вони обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град". Унаслідок цього пожежа спалахнула на найбільшому ринку міста. Також під удар потрапили будинки, автомобілі, котельня дитячого садку тощо.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок обстрілів загинули 10 людей. Ще 55 осіб зазнали поранень, майже половина з них перебувають у важкому стані в лікарні.

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Також відомо, що на вулиці Червоного Хреста люди досі перебувають під завалами. Рятувальники намагаються їх витягти.

Херсонський центр крові шукає донорів для постраждалих. Усіх небайдужих просять здати кров завтра з 08:00 по 12:30 на Миколаївському шосе, 7.