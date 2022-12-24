Внаслідок удару по Херсону одна з жертв згоріла живцем в авто, – Стерненко

24 грудня 2022, 14:51
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Джерело:

Сергій Стерненко

Російські окупанти цинічно обстріляли Херсон у переддень Різдва. Вони поцілили у самісінький центр міста.

На жаль, не минулося без жертв: багато людей постраждали, деякі – загинули. В одному з автомобілів, що спалахнули, живцем згоріла людина.

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Ворожий обстріл Херсона 24 грудня: в одній з автівок згоріла людина

Відомий громадський активіст та воїн ЗСУ Сергій Стерненко поширив фото згорілого автомобіля у центрі Херсону. Автівка спалахнула вдень 24 грудня унаслідок атаки росіян.

За словами Стерненка, у машині живцем згоріла людина. Люди в коментарях під світлиною почали активно позначати світових лідерів, аби ті звернули увагу на тероризм росіян, який вони чинять щодо українського народу.

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Окупанти обстріляли центр Херсона 24 грудня: що про це варто знати

  • Суботнього ранку, в переддень Різдва, окупанти жорстоко та цинічно обстріляли центр Херсона. Російські загарбники обстріляли звільнене місто реактивних систем залпового вогню.
  • Через це загорівся найбільший місцевий ринок, а низка будівель зазнала серйозних руйнувань.
  • Унаслідок потужної пожежі 6 автомобілів згоріли. Наразі відомо про 58 поранених, з них 18 – у тяжкому стані.
  • Станом на 13:10 кількість загиблих зросла до 7 осіб. Прокуратура негайно відкрила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Обставини й наслідки російського терору встановлюються.
Автор: Лілія Траспетрихіна