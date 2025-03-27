У Херсонській ОВА розповіли деталі цинічного артилерійського удару по місту

Російські окупанти 27 березня цинічно обстріляли з артилерії центр Херсона. Ворог вдарив по зоні вокзалу, коли відправлявся евакуаційний потяг. На вулицях серед міста було багато людей.

На жаль, внаслідок масованої атаки Херсона є загиблі та поранені. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів 24 Каналу, що перший приліт забрав життя двох людей, які перебували на зупинці транспорту – жінки 65 років та чоловіка 76 років, вони загинули на місці.

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Ворог атакує усе, що бачить

Олександр Толоконніков зазначив, що також були влучання у будівлі, будинки херсонців. Є постраждалі. Внаслідок цього обстрілу було шість поранених.

Зокрема, працівники швидкої допомоги, які везли одного із поранених в лікарню, також потрапили під цей обстріл. Також фотограф пресофісу Херсонської ОВА отримав травму. Йому була надана допомога.

Це не всі жертви за сьогодні. На жаль, зранку росіяни вбили 68-річну жінку, поранили 54-річного чоловіка. Також була поранена 82-річна жінка. Люди отримали ці поранення внаслідок скиду вибухівки з російських дронів, які продовжують полювати. Загалом за сьогодні є 11 постраждалих. Тобто це поранення різного ступеня важкості. А також троє загиблих,

– сказав посадовець.

За його словами, протягом усього дня загарбники не припиняли спроби атакувати FPV-дронами і скидати вибухівку. Цей артилерійський обстріл тривав приблизно годину. Ворог одночасно атакував дронами і продовжив після.

Вони атакують усе, що бачать. Скрізь, куди долітають ці дрони. На щастя, наші військові більшу частину цих дронів збивають, понад 80%. Але все-таки частина долітає. Також шкодять нашим цивільним, які тут проживають. Звичайно, критичній інфраструктурі та екстреним службам,

– підкреслив Толоконніков.

Була пошкоджена критична інфраструктура. Більша частина Херсона була без світла. Однак зараз вже почали відновлювати, насамперед – електропостачання. У більшості домівок вже зараз з'являється світло. Служби намагатимуться відновити його до ранку 28 березня.