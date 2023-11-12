Коли рятувальники гасили бібліотеку: росіяни повторно вдарили по Херсону
Джерело:ДСНС
Вночі 12 листопада російські військові вкотре обстріляли Херсон. Одне з влучань – у бібліотеку Гончара. У той час, як рятувальники гасили масштабну пожежу, окупанти продовжували обстріли міста.
Вогнеборцям довелося декілька разів повертатися до гасіння. Рятувальники показали відповідні кадри, пише 24 Канал.
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Росіяни продовжують терор Херсона
Вночі агресор завдав удару по одній з бібліотек у Херсоні.
Виникла масштабна пожежа. Рятувальникам довелося декілька разів повертатись до гасіння, адже ворог продовжував обстріли,
– підкреслили у ДСНС.
Додали, що на місці події працювало 18 рятувальників і 3 одиниці техніки.
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Наслідки російського обстрілу Херсона / Фото ДСНС
Що відомо про нічний обстріл Херсона
- Очільник ОВА повідомив, що одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. Внаслідок обстрілу будівля зазнала суттєвих руйнувань.
- Виникла пожежа. Рятувальники понад 1,5 години приборкували полум'я.
- На щастя, минулося без жертв.