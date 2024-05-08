І гучніше, і сильніше, – журналістка розповіла про нічний обстріл Херсона

З вечора 7 травня російські військові дуже рясно обстрілювали Херсон та область. Мешканців уже загалом складно здивувати, але остання атака була потужнішою за кілька попередніх.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, зауваживши, що у регіоні досить складна ситуація. Подекуди проблеми з постачанням світла та води. Унаслідок обстрілів є руйнування та загиблі.

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Деталі про нічний обстріл

За словами журналістки, цієї ночі херсонці чули, як працювали ворожі реактивні системи залпового вогню по місту та області.

Якщо порівнювати з останнім часом, то було і гучніше, і сильніше,

– сказала Вірлич.

Постраждало залізничне полотно Київ – Херсон – колії так вокзал міста. Поїзди йдуть до Миколаєва, а звідти людей доправляють автобусами.

На щастя, наразі всі 99 пасажирів у безпеці. В Укрзалізниці сказали, що решта поїздів продовжує рух за графіком.

У багатьох районах немає світла. Можуть бути перебої з електропостачанням, адже лагодять інфраструктуру. Зупинилися тролейбуси через пошкодження контактної мережі.

Також багато влучань у селищі Білозерка. Окупанти зруйнували кілька приватних будинків. На жаль, загинула одна людина.

Про загальну ситуацію

Окупанти повністю вивчили правобережжя Херсонщини за 8,5 місяців окупації. Вони знають майже усі інфраструктурні об'єкти, куди потрібно цілити. Якщо у чомусь сумніваються, підкажуть колаборанти. Їх, на жаль, багато на звільненій території. Тож росіяни також часто завдають ударів по точках видачі гуманітарної допомоги.

Кіндійка, Антонівка, Садове – це громади, які постійно перебувають під обстрілами. Тут складна ситуація зі світлом та водою. Важко доставити питну рідину, але навіть це примудряються здійснювати.

Така ж критична ситуація зі світлом у населених пунктах, розташованих уздовж узбережжя Бериславського району. Попри це, люди розпочали посівну. Також активно працюють волонтери, які допомагають з доставкою, зокрема води.

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