ЗСУ "накрили" колону росіян, яку супроводжували поліцейські-зрадники, – Хлань

Окупанти обстріляли місто Херсон 24 грудня. Однак заплатили за це сповна, ЗСУ потіжно "накрили" російські позиції на лівему березі Херсону.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він повідомив, де українські військові влаштували потужну бавовну окупантам.

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24 грудня 2022 року був страшний день тотального обстрілу Херсона, коли загинуло 16 херсонців, було 64 поранених. Однак, зауважив Хлань, ця доба закінчилася масовим "накриттям" ворога і його вогневих позицій на лівому березі Дніпра. Українські збройні сили "накривали" окупантів від Забарино до Каховки.

ЗСУ відплатили сповна

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по штабу окупантів у Забарино. Це елітне село відоме своїми дачами та базами відпочинку, там була і дача колаборанта Віталія Булюка. Хлань припустив, що штаб міг бути розташований прямо там, адже це велика територія з власним зоопарком та рестораном.

Погоня за розкішшю їх знайшла і задвохсотила, туди їм і дорога,

– прокоментував Хлань.

Про бавовну на окупованій частині Херсонщини: дивитися відео

Знищили колону із колаборантами

Депутат згадав і повідомлення про "накриття" колони росіян неподалік Олешок, що рухалася з Генічеська. Колону супроводжували так звані поліціянти, яких понабирали з місцевих колаборантів в Генічеську.

Спочатку їх заманювали високими зарплатами і обіцяли, що вони будуть перебувати винятково в Генічеську, а згодом виявилося, що їх почали "кидати" ближче до узбережжя Дніпра аби контролювали блокпости і супроводжували військові колони.

В наслідок накриття цієї військової колони багато і поліціянтів-зрадників задвохсотилися. Туди їм і дорога,

– додав Хлань.

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