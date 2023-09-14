Стан дитини – важкий: медики борються за життя 13-річного хлопчика з Херсонщини

Вночі 14 вересня окупанти вдарили по Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув 6-річний хлопчик, а його 13-річний брат зараз перебуває у лікарні.

Стан хлопчика – вкрай важкий. Він перебуває на штучній вентиляції легень.

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Медики борються за життя 13-річного хлопчика з Херсонщини

У ці хвилини в реанімаційному відділені медики борються за життя 13-річного жителя Новодмитрівки.

Про стан пораненої дитини розповіла директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. За її словами, стан хлопчика дуже важкий і зараз він перебуває на штучній вентиляції легень.

Лікарка розповіла про стан 13-річного хлопчика: дивіться відео

До речі, у поліції розповіли, що один зі снарядів влучив у приватний будинок, у підвалі якого в той час перебували діти. Під завалами будинку загинув 6-річний хлопчик, його 13-річний брат отримав тяжкі травми. Нині він у комі та за його життя борються лікарі.

Також постраждали троє сусідів, які прибігли на допомогу та потрапили під повторний обстріл. У 18-річної дівчини мінно-вибухова травма та рана стопи, у 24-річного чоловіка мінно-вибухова травма, контузія, у 60-річного чоловіка уламкове поранення ноги.

Під ворожий обстріл потрапила і бригада швидкої, яка надавала медичну допомогу пораненим. Осколками посікло автомобіль, лікарі не постраждали.

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