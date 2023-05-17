Батько ніс до лікарні на руках: російські терористи вбили дитину на Херсонщині

Російські терористи не перестають гатити по містам України, не оминаючи й цивільну інфраструктуру. 17 травня вони обстріляли Херсонщину, внаслідок чого українці зазнали непоправних втрат.

Вдарили окупанти по селищу міського типу Зеленівка, що у Херсонській області. На жаль, внаслідок цього є не лише поранені.

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Загинула дитина

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, усі постраждалі перебували у час обстрілу поблизу магазину. Внаслідок нього дві людини були поранені. Також російський обстріл обірвав життя дитини.

Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Батько приніс її до лікарні на руках. … Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних,

– написав Андрій Єрмак.

Не перший обстріл за добу

На жаль, росіяни не вперше за добу вгатили по Херсонщині. З самого ранку середи держава-терористка поцілила в лікарню у місті Бериславі, що за 75 кілометрів від обласного центра.

Як повідомив близько 9 ранку голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, на щастя, внаслідок ранкового обстрілу люди не постраждали. Натомість руйнувань зазнали реанімаційне та центральне відділення місцевого медичного закладу.

Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали,

– написав Олександр Прокудін.

Згодом в Офісі Генпрокурора зазначили, що прокурори спільно зі слідчими ГУ НП в Херсонській області задокументували усі наслідки російського прильоту. Через обстріл медзакладу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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