На Херсонщині російська авіабомба вбила трьох людей: моторошні кадри наслідків обстрілу

Вдень 8 вересня російські загарбники вкотре обстріляли Херсонщину. Ворожа авіабомба вбила трьох цивільних.

Росія завдала авіаудару по Одрадокамʼянці. Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

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Ворог обстріляв Херсонщину

Так, в Одрадокам’янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення.

У Херсонській ОВА зазначили, що всього постраждали семеро осіб. Через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік.

Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.

Згодом влада уточнила, що загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46.

Моторошні кадри наслідків ворожого обстрілу / фото Херсонська ОВА

Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні.

Яка ситуація на Херсонщині