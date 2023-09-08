На Херсонщині російська авіабомба вбила трьох людей: моторошні кадри наслідків обстрілу
Джерело:Ігор Клименко
Вдень 8 вересня російські загарбники вкотре обстріляли Херсонщину. Ворожа авіабомба вбила трьох цивільних.
Росія завдала авіаудару по Одрадокамʼянці. Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
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Ворог обстріляв Херсонщину
Так, в Одрадокам’янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення.
У Херсонській ОВА зазначили, що всього постраждали семеро осіб. Через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік.
Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.
Згодом влада уточнила, що загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46.24 Канал висловлює співчуття рідним. Вічна памʼять загиблим!
Моторошні кадри наслідків ворожого обстрілу / фото Херсонська ОВА
Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні.
Яка ситуація на Херсонщині
- За минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації. По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.
- У Херсонській МВА повідомили, що за минулу добу 14 разів російський ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду та використав 46 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Придніпровському.
- Вночі 8 вересня противник здійснив мінометний обстріл Садово, а також артилерійський обстріл місту Херсон та Придніпровське. Внаслідок російських ворожих обстрілів у Херсонській МТГ постраждалих немає.