На зупинках, біля магазинів: росіяни безперестанку масовано атакують мирних жителів у Херсоні

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, завдаючи підступних ударів дронами. На жаль, ворожі атаки не минають без постраждалих.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Посадовець також звернувся із важливим закликом до місцевих жителів.

Дивіться також "В мене на полі – перша лінія оборони": як аграрій із Херсонщини релокував своє підприємство

Росія обстрілює Херсон дронами

За словами начальника Херсонської ОВА, від самого ранку, 10 серпня, російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. Станом на 12:44 вже відомо про щонайменше 6 постраждалих.

Прокудін розповів, що під ворожий удар потрапляють люди, які перебувають на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів. Тож, зважаючи на усе вищезгадане, посадовець закликав місцевих не покидати домівок без потреби.

Закликаю жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району, сьогодні по можливості залишатись вдома. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку,

– йдеться у повідомленні.

Минулої доби там російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Днями Росія з території тимчасово окупованого лівого берега вкрила щільним вогнем центр Херсона. Дісталося і Корабельному району. Відомо, що внаслідок цього також є постраждала. Атака спричинила страшні руйнування відразу у чотирьох місцях.