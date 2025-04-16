Російська армія вдарила по Херсону: у мережі з'явилося відео наслідків обстрілу

Вранці 16 квітня близько 6:30 ворожа авіація атакувала Центральний район Херсону. Під удар потрапили об'єкти соціальної інфраструктури та багатоповерхівки.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації поділився відео із наслідками обстрілу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Романа Мрочка.

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Які наслідки обстрілу Херсону

За словами Мрочка, коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, українські соціальні працівники та комунальники, окупанти обстріляли їх артилерією. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, також троє постраждали.

Росіяни обстріляли Центральний район Херсону: відео Романа Мрочка

Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнемо ліквідацію наслідків чергової атаки російських терористів проти мирних херсонців,

– запевняє начальник Херсонської МВА.

До слова, раніше російська армія атакувала і Суми. Внаслідок удару балістикою по центру міста 13 квітня загинуло 36 людей, щонайменше 125 отримали поранення, серед них – 18 дітей. Наразі до лікарень госпіталізовано близько 44 осіб, стан 10 потерпілих медики оцінюють як важкий.