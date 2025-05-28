Проливний дощ розділив скорботу: на Хмельниччині попрощались з жертвами ракетного удару

У Красилівській громаді на Хмельниччині 28 травня попрощалися з чотирма мирними жителями, які загинули внаслідок російського ракетного удару. Місцева влада оголосила дні жалоби.

Тіла загиблих було поховано на місцевому кладовищі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Красилівську міську раду.

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Сотні людей на прощанні з загиблими

Сотні мешканців громади зібралися, щоб провести загиблих в останню путь. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Прощання відбувалося під проливним дощем, який, здавалося, розділяв скорботу з усім Красиловом.

Це непоправна втрата для всіх нас, це біль, який назавжди залишиться у серці кожного…

Від імені всієї громади висловлюю щирі співчуття родинам загиблих,

– очільниця Красилівської міської ради Ніла Островська.

Жертвами обстрілу стали:

Марина Лентовська;

Юлія Білявець;

Петро Білявець;

Микола Лукіянчук.

Раніше повідомлялося, що під час масованої російської атаки, постраждали, зокрема, Тернопільщина та Хмельниччина. Там пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблі та поранені.