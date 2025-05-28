Проливний дощ розділив скорботу: на Хмельниччині попрощались з жертвами ракетного удару
- У Красилівській громаді на Хмельниччині попрощалися з чотирма мирними жителями, які загинули внаслідок російського ракетного удару.
- У громаді оголошено дні жалоби.
У Красилівській громаді на Хмельниччині 28 травня попрощалися з чотирма мирними жителями, які загинули внаслідок російського ракетного удару. Місцева влада оголосила дні жалоби.
Тіла загиблих було поховано на місцевому кладовищі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Красилівську міську раду.
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Сотні людей на прощанні з загиблими
Сотні мешканців громади зібралися, щоб провести загиблих в останню путь. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Прощання відбувалося під проливним дощем, який, здавалося, розділяв скорботу з усім Красиловом.
Це непоправна втрата для всіх нас, це біль, який назавжди залишиться у серці кожного…
Від імені всієї громади висловлюю щирі співчуття родинам загиблих,
– очільниця Красилівської міської ради Ніла Островська.
Жертвами обстрілу стали:
- Марина Лентовська;
- Юлія Білявець;
- Петро Білявець;
- Микола Лукіянчук.
Раніше повідомлялося, що під час масованої російської атаки, постраждали, зокрема, Тернопільщина та Хмельниччина. Там пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблі та поранені.