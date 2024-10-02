Іран має багато вразливих місць: які можуть бути наслідки за атаку на Ізраїль

1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Відповідь обов'язково буде. А сам Іран має вразливі місця, куди може прилетіти.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, прокоментувавши обстріл Ізраїлю 1 жовтня. Загалом в Ірані було дві думки щодо удару. Перша – здійснити цю атаку. Друга – проявити стриманість, щоб не наблизити прихід до влади у США Дональда Трампа.

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Якою може бути відповідь на обстріл Ізраїлю

Як наголосив Зільбер, днями лунали вибухи на військових об'єктах хуситів в Ємені, які розташовані за більш ніж 1600 кілометрів від Ізраїлю. Це чіткий сигнал, що Ізраїль може дістати до будь-якої точки на Близькому Сході.

Насправді Іран має значну кількість вразливих місць. І тут йдеться не лише про ядерні об'єкти.

Я говорю про паливні термінали; про морські порти, звідки вивозять нафту. Ізраїль може легко паралізувати нафтову промисловість Ірану. І тоді припиниться надходження готівки в іранську казну. Це буде доволі болісний удар для Ірану,

– розповів Зільбер.

Також нещодавно колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що свого часу керівник іранського підрозділу, який мав протистояти операціям ізраїльської розвідки, був агентом Моссаду. Це демонструє, що Ізраїль глибоко проник в іранські структури.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран зробив велику помилку і поплатиться за це. Відомо, що Тегеран запустив близько 180 ракет. Сполучені Штати допомагали Ізраїлю відбивати цю ракетну атаку.

Ворожнеча між Іраном та Ізраїлем почалася після Ісламської революції у 1979 році. Попри це, Іран здійснив першу пряму атаку по Ізраїлю зі своєї території аж у квітні 2024 року. До цього це робили через ХАМАС, "Хезболлу" тощо. Також нещодавно Ізраїль знищив верхівку угруповання "Хезболла". Там вдалося ліквідувати їхнього лідера Хасана Насраллу.