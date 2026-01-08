Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: є загиблі та поранені
- Російські військові обстріляли кафе в Херсоні, внаслідок чого загинули люди, є поранені.
- Протягом 8 січня також були атаковані інші райони Херсона, включно з центральною частиною міста.
У четвер, 8 січня, близько 12:20 російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок удару по кафе є жертви та постраждалі.
Росіяни продовжують щоденно тероризувати мирне населення Херсона. Про це пише 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Що відомо про обстріл?
За даними слідства, російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона, внаслідок чого було влучено в приміщення одного з кафе.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих потерпілих.
Поліція повідомляє, що протягом 8 січня ворог атакував також інші райони Херсона. Вранці російські війська обстріляли центральну частину міста, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок атаки на вулиці загинув 68-річний чоловік. Крім того, було пошкоджено два приватні будинки. В результаті артобстрілів зазнали пошкоджень два багатоквартирні та три приватні будинки, собор, три автомобілі.
Що відомо про бойові дії на Херсонщині?
Російські солдати спеціально псують катери, щоб уникнути бою з Силами оборони в Херсонській області. Контррозвідка країни-агресорки підозрює саботаж через часті несправності техніки в моменти виходу на патрулювання.
В ніч на 1 січня 2026 року окупаційна армія заявила про нібито атаку України по Хорлах у Херсонській області. За словами "влади", українські дрони нібито атакували кафе та готель у Хорлах трьома безпілотниками.
Внаслідок обстрілу кафе та готелю на тимчасово окупованій Херсонщині загинуло 24 людини, серед яких колаборант Сергій Боган, причетний до катувань та викрадень українців. Російська волонтерка заявила, що в кафе перебували окупанти та мародери, а не "мирне населення", як стверджувала російська влада.