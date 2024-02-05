Суд відпустив з-під домашнього арешту охоронця Вадима Мошкіна, який не пустив людей в укриття

5 лютого 2024, 21:29
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Джерело:

"Бабель"

Суд відпустив з-під домашнього арешту сторожа поліклініки № 3 Деснянського району Києва Вадима Мошкіна. Слідство у його справі вже завершено.

Про те, що суд зняв запобіжний захід з Вадима Мошкіна, повідомила його дружина Тетяна Мошкіна. 

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З Вадима Мошкіна зняли запобіжний захід

За версією слідства, Вадим Мошкін не пустив людей в укриття лікарні під час балістичного обстрілу Києва 1 червня 2023. Тоді загинули 3 людини. Через це охоронця підозрюють у залишенні людей в небезпеці.

За словами Тетяни Мошкіної, слідство у справі її чоловіка вже завершено, тому з нього зняли запобіжний захід.

До слова, охоронець поліклініки Вадим Мошкін був єдиним, хто визнав свою провину.

Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, він відкрив двері в укриття, яке розміщене у підвалі всередині будівлі, після цього пішов відкривати двері самої поліклініки, проте не встиг. Вибух пролунав у момент, коли він йшов коридором й був біля реєстратури. 

Що передувало

  • У ніч на 1 червня 2023 року Росія випустила по Києву 10 ракет "Іскандер". Тоді загинули 3 людини: 33-річна жінка, 34-річна матір та її 9-річна донечка. Вони хотіли потрапити у бомбосховище поліклініки №3, однак двері були зачинені.
  • Слідчі повідомили про підозру чотирьом людям: першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору лікарні, заступнику директора з технічних питань, а також охоронцю клініки. Усі троє, крім охоронців, заперечують свою провину.
  • Пізніше підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), що призвело до загибелі людей, вручили й начальнику департаменту безпеки КМДА Роману Ткачуку. Його відправили під цілодобовий домашній арешт, а у вересні відсторонили від посади.
  • 12 жовтня 2023 року суд дозволив повернутися на посаду директору департаменту КМДА Роману Ткачуку. Зараз він під нічним домашнім арештом.

Автор: Анастасія Кушпіт