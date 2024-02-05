Суд відпустив з-під домашнього арешту охоронця Вадима Мошкіна, який не пустив людей в укриття

Суд відпустив з-під домашнього арешту сторожа поліклініки № 3 Деснянського району Києва Вадима Мошкіна. Слідство у його справі вже завершено.

Про те, що суд зняв запобіжний захід з Вадима Мошкіна, повідомила його дружина Тетяна Мошкіна.

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З Вадима Мошкіна зняли запобіжний захід

За версією слідства, Вадим Мошкін не пустив людей в укриття лікарні під час балістичного обстрілу Києва 1 червня 2023. Тоді загинули 3 людини. Через це охоронця підозрюють у залишенні людей в небезпеці.

За словами Тетяни Мошкіної, слідство у справі її чоловіка вже завершено, тому з нього зняли запобіжний захід.

До слова, охоронець поліклініки Вадим Мошкін був єдиним, хто визнав свою провину.

Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, він відкрив двері в укриття, яке розміщене у підвалі всередині будівлі, після цього пішов відкривати двері самої поліклініки, проте не встиг. Вибух пролунав у момент, коли він йшов коридором й був біля реєстратури.

Що передувало