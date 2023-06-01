Відважно надали допомогу під час атаки Києва: щемливе відео з нагрудної камери патрульного

1 червня 2023, 18:59
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Джерело:

Патрульна поліція України

Вночі 1 червня російські загарбники вкотре атакували ракетами Київ. У поліції показали, як рятували поранених людей.

Правоохоронці оприлюднили кадри з бодікамер під час нічної атаки по Києву. Поліцейські відважно надали допомогу постраждалим людям.

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Щемливе відео від патрульних

На опублікованому відео можна побачити, як мужні патрульні надають допомогу людям, що постраждали внаслідок нічної атаки у Києві 1 червня.

Ми знову переконуємось, що в окупантів немає нічого святого, навіть коли весь цивілізований світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Замість привітань та веселих заходів, маленькі українці отримали плач та горе,
– зазначили у поліції.

Так, правоохоронці знайшли поранених киян, які постраждали від уламків ворожої ракети. Патрульні негайно приступили до надання допомоги – одному з чоловіків вони перебинтували ногу. Після цього людей госпіталізували і, на щастя, вони врятовані.

Як патрульні врятували киян: дивіться відео

Ракетна атака Києва 1 червня: все, що відомо

  • У ніч на 1 червня Росія здійснила ракетний удар по Києву. Уламки ворожої ракети влучили у дитячу поліклініку та житлові будинки.
  • Внаслідок влучань уламків є троє загиблих, серед них – одна дитина. Також 10 осіб травмовано, з них – одна дитина.
  • Зранку у Генштабі ЗСУ повідомляли, що терористи застосували ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, вдалося знищити 10 з 10 ворожих ракет.
  • Як стало відомо, загарбники випустили по Києву 10 ракет "Іскандер", усі цілі знищила українська протиповітряна оборона.
  • Ворог використав 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Ракети були випущені з Брянської області.
  • Михайло Подоляк вважає, що Росія використовує час, який у них залишився до "останнього путінського літа", щоб вбити якомога більше українців, яких вони ненавидять. Вони говорять про це відкрито.

Автор: Софія Ковнір