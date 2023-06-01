Відважно надали допомогу під час атаки Києва: щемливе відео з нагрудної камери патрульного
Джерело:Патрульна поліція України
Вночі 1 червня російські загарбники вкотре атакували ракетами Київ. У поліції показали, як рятували поранених людей.
Правоохоронці оприлюднили кадри з бодікамер під час нічної атаки по Києву. Поліцейські відважно надали допомогу постраждалим людям.
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Щемливе відео від патрульних
На опублікованому відео можна побачити, як мужні патрульні надають допомогу людям, що постраждали внаслідок нічної атаки у Києві 1 червня.
Ми знову переконуємось, що в окупантів немає нічого святого, навіть коли весь цивілізований світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Замість привітань та веселих заходів, маленькі українці отримали плач та горе,
– зазначили у поліції.
Так, правоохоронці знайшли поранених киян, які постраждали від уламків ворожої ракети. Патрульні негайно приступили до надання допомоги – одному з чоловіків вони перебинтували ногу. Після цього людей госпіталізували і, на щастя, вони врятовані.
Як патрульні врятували киян: дивіться відео
Ракетна атака Києва 1 червня: все, що відомо
- У ніч на 1 червня Росія здійснила ракетний удар по Києву. Уламки ворожої ракети влучили у дитячу поліклініку та житлові будинки.
- Внаслідок влучань уламків є троє загиблих, серед них – одна дитина. Також 10 осіб травмовано, з них – одна дитина.
- Зранку у Генштабі ЗСУ повідомляли, що терористи застосували ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, вдалося знищити 10 з 10 ворожих ракет.
- Як стало відомо, загарбники випустили по Києву 10 ракет "Іскандер", усі цілі знищила українська протиповітряна оборона.
- Ворог використав 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Ракети були випущені з Брянської області.
- Михайло Подоляк вважає, що Росія використовує час, який у них залишився до "останнього путінського літа", щоб вбити якомога більше українців, яких вони ненавидять. Вони говорять про це відкрито.