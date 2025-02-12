На Оболоні внаслідок ворожої атаки пошкоджені газифіковані будівлі, – "Київгаз"

Через ранкову ракетну атаку по Києву пошкоджено кілька газифікованих будівель. У кількох об'єктах Оболонського району було припинене газопостачання. Фахівці працюють над відновленням комунікацій.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Наслідки ракетної атаки по газифікованих будівлях у Києві

В Оболонському районі Києва триває ретельна перевірка стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет. Під час ворожого обстрілу пошкоджень зазнали фасади та покрівлі газифікованих будівель.



Допоки тривають роботи з ліквідації наслідків, тимчасово припинене газопостачання до дитячого садочка, дахової котельні бізнес-центру та до приміщення фінансової установи, де було зруйновано одну котельню, а дві – пошкоджено.



На місці падіння уламків ракети працюють спеціалісти управління аварійно-відновлювальних робіт "Київгазу" та екстрені служби міста.

Атака по Києву не призвела до масових відключень світла та проблем в енергосистемі України. Відключення, які застосували в деяких місцях, сталися через пошкодження локальних мереж. Попри це, в YASNO нагадали, що росіяни продовжують спрямовувати атаки на енергетичну інфраструктуру України. До того ж росте споживання через зниження температури повітря. Тому внаслідок цього може не вистачати електроенергії та є загроза відключень.

Що відомо про атаку по Києву 12 лютого

О 04:30 російська армія атакувала Київ ракетами. ППО збивала ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків сталися пожежі та пошкодження в трьох районах столиці. Наслідки ворожого обстрілу фіксували в Оболонському, Голосіївському, Солом'янському районах. На щастя, уламки, що впали у Святошинському районі, руйнувань не спричинили. Відомо, що внаслідок атаки загинув один чоловік, ще троє, серед них дитина – постраждали. На місцях загорянь працювали понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.