Численні руйнування житлових будинків та пожежі: наслідки атаки росіян по районах у Києві

У ніч на 17 червня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу столиці загинули щонайменше 14 людей, ще десятки зазнали поранень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки нічного обстрілу Києва

У Києві зафіксували численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури, також виникли пожежі у різних районах.

У Солом'янському районі столиці внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку був повністю зруйнований один під'їзд, наразі існує загроза обвалу конструкцій. За даними ДСНС, постраждали 15 людей, також з-під завалів надзвичайники деблокували жінку.

Знищені 8 авто, ще 4 горіли у дворі. Також горіли п'ятиповерхівка та СТО,

– йдеться в повідомленні.

У Святошинському районі горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста, є постраждалий.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Також були частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.

У Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.

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Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва / Фото: ДСНС Києва

У КМДА також додали, що в Шевченківському районі є пошкодження вікон будівель та автомобілів на кількох локаціях. На місці виникли пожежі – ліквідовані ДСНС.

Загалом у Києві внаслідок атаки зафіксовані численні пошкодження автомобілів, вирви та пошкодження конструкцій будівель на понад 30 локаціях.

Наразі всі екстрені служби міста працюють на місцях обстрілу: вони рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали та надають допомогу постраждалим.