Поранило рятувальника і поліцейського: атака на Київ ще тривала, коли почався розбір завалів

Вночі 17 червня Росія здійснила масовану атаку проти України. Зокрема, у Києві є пошкодження житлових будинків. Зараз тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місті прильоту ворожої ракети.

Відомо, що серед поранених – рятувальник та поліцейський. Про це 24 Каналу розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Деталі атаки на Київ

Ігор Клименко зазначив, що у під’їзді 36 квартир. За попередньою інформацією, на момент удару там перебувало від 4 до 14 людей. Це не точна кількість, відштовхуються від звернень родичів, які не можуть вийти на контакт зі своїми рідними, які там проживали.

На цей момент відомо, що у місті Києві було поранено 105 осіб, 14 – загинуло. Було врятовано 2 особи. Завали продовжують розбирати. Роблять все можливе, щоб врятувати інших людей.

Через відповідний проміжок часу, коли розбирається черговий шар залізо-бетонних та цегляних конструкцій, оголошується хвилина тиші. Філігранно працюємо інженерною технікою для того, щоб акуратно підіймати кожну плиту. Якщо там є люди, щоб ми не пошкодили їхні тіла,

– підкреслив міністр.