"Під завалами все життя і найдорожчі люди": Зеленська опублікувала болісні фото з Києва

Перша леді України прокоментувала масовану атаку Росії в ніч проти 17 червня. Вона наголосила на масштабі трагедії, що забрала життя щонайменше 15 людей.

Удар по мирних містах накрив одразу кілька регіонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олену Зеленську.

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Зеленська відреагувала на терор Росії

Перша леді України наголосила, що окупанти зруйнували житлову дев'ятиповерхівку в Києві. Ракета повністю пробила будівлю від даху до підвалу.

Дим і полум'я над 7 регіонами України від понад 400 російських безпілотників та ракет. Над будинками, дитячими садками, школами, лікарнями. І це тільки сьогоднішня ніч, після якої не прокинулося вже 15 українців,

– зазначила перша леді.

Зеленська поділилась щемливими фото людей, які переживають болісні наслідки російської атаки.

Росія зруйнувала будинок та вбила цивільних / Фото Радіо Свободи

Росія зруйнувала будинок та вбила цивільних / Фото Суспільного

Зеленська висловила подяку українським рятувальникам, медикам, військовим і всім, хто рятує країну щодня. Також, вона підкреслила, що світ досі не зупинив і не покарав очевидне зло.

Нагадаємо, у київських лікарнях, за попередніми даними, перебувають 68 поранених, включно з двома дітьми у стані середньої тяжкості. Після ракетного удару по будинку кілька людей вважаються зниклими безвісти.