Частина здетонувала: уламки однієї з ракет впали у Києві на території вишу

Вночі окупанти масовано вдарили по Києву балістикою та крилатими ракетами. Уламки ворожої цілі впали на території Міжрегіональної академії управління персоналом.

У перший день навчального року росіяни зруйнували дві школи у Шевченківському та Святошинському районах. Постраждав також освітній заклад у Голосіївському районі.

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Удар по МАУП

Там уламки однієї з ракет впали на територію Міжрегіональної академії управління персоналом. Студенти й перехожі розповідають, що було дуже гучно. Вибух був потужним, внаслідок чого здригалися вікна та вилітали шибки.

Студентка Олександра повідомила, що чула три – чотири вибухи. Сама молодь перебувала в укритті. Опісля завершення атаки до закладу прибули поліцейські та пожежники. Дівчина зізнається, що відчувала страх.

Частина ракети здетонувала, пошкодивши котельню, складське приміщення та спортзал ліцею МАУП. Це все розташоване в одній великій будівлі.

Будівля дуже пошкоджена, завали розбирають екскаватором.

На місці працюють фахівці, які шукають уламки ракети. Ці частини ворожого заліза досить масивні.

Нагадаємо, що вночі країна-агресорка випустила по Україні понад 50 ракет і дронів.