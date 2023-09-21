Гостра реакція на стрес: після обстрілу Києва госпіталізували 16-річну дівчину

Російські військові 21 вересня атакували Київ крилатими ракетами. Унаслідок атаки окупантів постраждала 16-річна дівчина.

Медики госпіталізували дівчину з гострою реакцією на стрес. Унаслідок падіння уламків у Шевченківському районі була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч.

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У Шевченківському районі в гуртожитку вибило вікна

У КМВА зазначили, що внаслідок пошкодження газової труби не було загорання. Крім того, у Шевченківському районі зафіксовано пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі.

Також повідомляється про сімох постраждалих у Дарницькому районі, з яких одна 9-річна дівчинка. Постраждалій дівчинці зашивають ногу.

Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

У КМВА розповіли, що в Дарницькому районі зафіксовано падіння осколків на нежитлову будівлю.

Унаслідок падіння уламків виникла пожежа на площі 400 "квадратів" на станції технічного обслуговування. Там загорілися припарковані автомобілі.

Також пошкоджено вікна двоповерхового гуртожитку.

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