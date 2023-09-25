"Різані рани обличчя та кінцівок": який стан постраждалих внаслідок обстрілу Києва 21 вересня

Вночі 21 вересня окупанти вкотре обстріляли Київ. Тоді постраждали 7 людей, 4 з яких госпіталізували.

Одразу після надання меддопомоги в стаціонарі, постраждалих скерували для подальшого амбулаторного лікування.

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У якому стані поранені у Києві 21 вересня

Вночі 21 вересня під час обстрілу Києва уламки збитих ракет впали, зокрема, і в Дарницькому районі. Дрібні частини пошкодили територію інфраструктурного об’єкта, станції технічного обслуговування та гуртожиток закладу профтехосвіти.

Під час атаки постраждали сім людей. Чотирьох з них госпіталізували, зокрема 18-річну та 9-річну дівчину. Першу ушпиталили до Лікарні швидкої медичної допомоги, другу — до Київської міської дитячої клінічної лікарні №2.

На момент отримання поранення, дівчата знаходилися у своїх помешканнях. Вони дістали різані рани обличчя та кінцівок. Був і легкий ступінь мінно-вибухової травми,

– сказав очільник Дарницької РДА Микола Калашник.

Він також повідомив, що одразу після надання меддопомоги в стаціонарі, всіх скерували для подальшого амбулаторного лікування. Наразі постраждалих в стаціонарах немає, усі перебувають вдома.

Також тієї трагічної ночі медики на місці надали допомогу ще трьом 3 людям.

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