"Різані рани обличчя та кінцівок": який стан постраждалих внаслідок обстрілу Києва 21 вересня
Джерело:"Вечірній Київ"
Вночі 21 вересня окупанти вкотре обстріляли Київ. Тоді постраждали 7 людей, 4 з яких госпіталізували.
Одразу після надання меддопомоги в стаціонарі, постраждалих скерували для подальшого амбулаторного лікування.
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У якому стані поранені у Києві 21 вересня
Вночі 21 вересня під час обстрілу Києва уламки збитих ракет впали, зокрема, і в Дарницькому районі. Дрібні частини пошкодили територію інфраструктурного об’єкта, станції технічного обслуговування та гуртожиток закладу профтехосвіти.
Під час атаки постраждали сім людей. Чотирьох з них госпіталізували, зокрема 18-річну та 9-річну дівчину. Першу ушпиталили до Лікарні швидкої медичної допомоги, другу — до Київської міської дитячої клінічної лікарні №2.
На момент отримання поранення, дівчата знаходилися у своїх помешканнях. Вони дістали різані рани обличчя та кінцівок. Був і легкий ступінь мінно-вибухової травми,
– сказав очільник Дарницької РДА Микола Калашник.
Він також повідомив, що одразу після надання меддопомоги в стаціонарі, всіх скерували для подальшого амбулаторного лікування. Наразі постраждалих в стаціонарах немає, усі перебувають вдома.
Також тієї трагічної ночі медики на місці надали допомогу ще трьом 3 людям.
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Головне про обстріл Києва 21 вересня
- 21 вересня російські терористи здійснили масований ракетний обстріл України. Сили ППО збили 38 повітряних цілей.
- Внаслідок ворожого обстрілу у Києві та області були знеструмлення. У регіоні було знеструмлено близько трьох тисяч споживачів, а у столиці – близько тисячі.
- Уламки збитих ракет впали у декількох районах, зокрема у Дарницькому та Шевченківському. У Шевченківському районі 16-річна дівчина потрапила до лікарні з гострою реакцією на стрес.