Кабінети завалені уламками: у Києві ворожий обстріл майже знищив медичний заклад

Вибухова хвиля під час ракетної атаки на Київ пошкодила медичний заклад Santér. Клініка відкрилася на початку листопада минулого року та надає допомогу жінкам. Одна з засновниць закладу – досвідчена онкогінекологиня Катерина Харченко.

Про наслідки нічного обстрілу лікарка розповіла журналістам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Які пошкодження в клініці Santér в Шевченківському районі Києва

Унаслідок терористичної атаки Росії по Києву ушкоджень зазнав медичний заклад. Руйнування сталися в приміщеннях, палати засипані уламками та конструкціями будівлі. Через вибухову хвилю також постраждало дороге обладнання.

За словами однієї з засновниць клініки Катерини Харченко, в закладі вибито двері та склопакети. Кабінети завалило, а унікальне обладнання пошкоджене. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наразі в клініці Santér необхідо відновити приміщення.

Обстріл Києва з боку росіян почався вночі 23 червня. Спочатку падіння уламків зафіксували в Солом'янському районі – під обстріл потрапила нежитлова будівля. Пізніше сталося влучання в багатоповерхівку у Святошинському районі. Багатоквартирний будинок у Шевченківському районі загорівся близько 04:30. Саме там наслідки атаки найжахливіші.

Загалом у Києві падіння уламків зафіксовані на 25 локаціях, а влучання – на 6. Постраждали 6 районів Києва, в столиці були пожежі та руйнування будівель. Остаточна інформація про наслідки атаки буде відома після завершення аварійно-пошукових робіт. На місцях прильотів правоохоронці документують воєнні злочини Росії.