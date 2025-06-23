Кличко повідомив про загрозу обвалу будинку, що постраждав внаслідок обстрілу
- У Шевченківському районі Києва тривають рятувальні роботи після російського обстрілу, є загроза обвалу 5-поверхівки.
- Внаслідок атаки на Київ загинули щонайменше 8 людей, 34 поранені, серед яких діти і вагітна жінка, ще одна людина загинула в Білій Церкві.
- Мешканцям постраждалих будинків рекомендовано звертатися до штабів у районах для отримання допомоги з тимчасовим житлом та усунення пошкоджень.
У Шевченківському районі Києва після російського удару 23 червня тривають рятувальні роботи. Є загроза обвалу 5-поверхівки, що була атакована Росією.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал.
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У Києві зруйновано багатоповерхівку
Уночі 23 червня Росія завдала чергового масованого обстрілу України. Найбільший удар припав на Київ та область.
За словами Кличка, наразі ситуація залишається небезпечною, а під завалами вже кілька годин поспіль продовжують шукати людей.
Також нещодавно ДСНС звернулася до нас із проханням зауважити, що розбір завалів триває, і ситуація небезпечна, є загроза обвалу,
– повідомив Кличко.
Мер міста наголосив киянам, чиї домівки постраждали, звертатися до штабів. Вони розгорнуті в усіх районах міста, які були атаковані. Там мешканці можуть отримати консультацію стосовно тимчасового житла та усунення пошкоджень.
Деталі атаки на Київ
Унаслідок ракетної атаки на столицю відомо про щонайменше 8 загиблих і 34 поранених. Серед постраждалих є діти, вагітна жінка та працівники ДСНС. Рятувальні роботи ще тривають.
Ще одна людина загинула через атаку на лікарню у Білій Церкві. Всього по області постраждала цивільна інфраструктура в чотирьох районах.
Поблизу "Київського політехнічного інституту" ліквідовано займання. Сам навчальний заклад не зазнав ушкоджень.
Також довгу годину було закрито пошкоджений вихід зі станції метро "Святошин".