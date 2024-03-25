Незламна кав'ярня: бариста після обстрілу Києва готує каву – попри розтрощене вікно

Журналісти показали кав'ярню у Києві, яка постраждала після ранкового обстрілу 25 березня. Попри вибиті вітрини, вона продовжує працювати та готувати всім охочим каву.

Бариста, яка працює у кав'ярні розповіла, що робота допомагає їй відволіктися від думок про те, що відбулося. Вона переконана, що її робота вчергове доводить, що українців не зламати.

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Відео з кав'ярні

Журналісти опублікували відео з київської кав'ярні, яка постраждала внаслідок балістичної атаки по столиці. Так, бариста Марія продовжує готувати гарячі напої гостям навіть попри те, що поряд нею лежить розбите від вибуху скло.

Страшно, дуже страшно. Але головне, що всі живі. Наша кав'ярня також частково жива. І ми робимо каву, ми працюємо. Тримаємося. Все буде добре,

– каже дівчина.

Бариста розповіла, що робота її відволікає. Вона сама любить каву і вірить, що інші її також люблять – тому продовжила працювати навіть в такій обстановці.

Перемога за нами. Як нас можна зламати? У нас прильот – ми працюємо, робимо каву. Тут немає слів просто,

– зазначає Марія.

Дівчина продовжує роботу навіть попри обстріл: дивіться обстріл

Що відомо про атаку на Київ