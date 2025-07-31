Росія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши ракети та дрони. Ключовою ціллю ворога був Київ, на жаль, терористична атака забрала життя 10 людей.

Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Святошинському районі. Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, досі під завалами перебувають люди, але є надія ще їх вдасться визволити.

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З-під завалів витягли домашніх тварин

Надзвичайники працюють дуже обережно, зараз триває етап розбору завалів. Всі сподіваються, що вдасться знайти живих людей, тому всі роботи проводять особливо ретельно.

Ліквідація наслідків влучання не зупиняється ні на мить. Рятувальники, поліцейські, комунальники працюють кожної хвилини для того, щоб якомога швидше розібрати усі завали.

Вогнеборці рятують усе живе, що могло постраждати від терористичного удару Росії. Зокрема, вдалося врятувати кішечку одного чоловіка. Він поділився щемливою історією про те, що собаку знайшов одразу, а кішка десь сховалася,

– поділилася Софія Трощук.

Тваринка була у стресі, але рятувальнику змогли її відшукати. Вона вже перебуває поруч зі своїм господарем. Крім цього, з-під завалів вдалося врятувати ще одного кота. Він отримав важкі травми, внаслідок яких втратив зір та слух. Його доправили у ветеринарну клініку.

З-під завалів врятували домашніх улюбленців / Фото 24 Каналу та Центру адопції тварин на ВДНГ

Варто нагадати, що вранці 31 липня вдалося врятувати чоловіка. Три години він був заблокований. Весь цей час рятувальники говорили з ним, жартували, пропонували воду. На щастя, його витягнули живим.

Під час розбору завалі знову лунала повітряна тривога. Саме у Святошинському районі наслідки удару називають найважчими. Усі відповідні служби працюють від ранку на місці.

Нагадаємо, під час атаки 31 липня Росія використала понад 300 дронів і 8 ракет. Окрім столиці, постраждали також Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина. Російський удар забрав життя 10 людей, серед яких дитина.