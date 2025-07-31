В ніч на 31 липня російські війська масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок удару була зруйнована житлова 9-поверхівка у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Читайте також Масштабна атака по Києву: є жертви, кількість постраждалих різко зросла

У Києві зруйнована дев'ятиповерхівка

За словами Тимура Ткаченка, о 4:47 він отримав інформацію, що росіяни влучили прямою наводкою у житловий будинок у Святошинському районі Києва.

Внаслідок атаки постраждала дев'ятиповерхівка.

Другу годину на місці ми координуємо першочергові заходи допомоги людям. ДСНС оперативно розбирає завали. Маємо дістатися до людей, які можуть опинитися під завалами зруйнованого під'їзду,

– написав начальник КМВА.

За його словами, наслідки масованої атаки зафіксували більш ніж на 27 локаціях столиці, найбільше постраждав Солом'янський район, також пошкодження є у Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 з них перебувають у лікарнях, серед поранених – 9 дітей.

Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці в Києві / Фото: Тимур Ткаченко

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по Києву 31 липня пошкоджень зазнав дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр. За її словами, внаслідок вибуху в домі вирвало двері, також на опублікованих кадрах можна побачити вибиті вікна.