Під час масованого удару 31 липня Росія використала понад 300 безпілотників і 8 ракет. Вперше під час атаки окупанти застосували нові високошвидкісні дрони-камікадзе з турбореактивними двигунами.

Ворог дуже активно взявся за модернізацію "Шахедів" і це видно за наслідками масованої атаки. Як розповів 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап, дрони зараз перейшли на новий рівень.

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Що ускладнює збиття "Шахедів"?

Ворог намагається обладнати свої безпілотники засобами зв'язку, Штучного інтелекту, системами донаведення. Крім цього, з'являються дрони з реактивною тягою.

Вони швидкісні, але були б не такими складними для перехоплення, якби йшли окремо. Але росіяни розуміють, що збивати їх окремо достатньо легко, тому що винищувальна авіація може їх спокійно знищувати,

– пояснив Костянтин Криволап.

Але коли в зоні, де йдуть "Шахеди" й працюють мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, ЗРК та всі інші засоби ураження, – запускати винищувальну авіацію, то це буде великим ризиком для наших пілотів і літаків.

Тому росіяни прагматично підійшли до цього питання. Вони запускають ці швидкісні дрони на фоні того, як йдуть звичайні "Шахеди" з поршневими двигунами.

Це створює досить серйозні проблеми для нас, бо якщо у Росії будуть спроможності збільшувати випуск саме реактивних дронів, то в України ефективних засобів для їх збиття менше, ніж хочеться,

– підкреслив експерт з авіації.

Нагадаємо, внаслідок атаки 31 липня загинуло 10 людей, серед них 6-річний хлопчик. Одна з російських ракет влучила прямо у житловий багатоквартирний будинок. Людей, які спали у своїх квартирах, завалювало бетонними плитами.