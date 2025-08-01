Лишилася сиротою: киянка про дівчину Вероніку, що вилетіла з 9 поверху будинку під час атаки
- Дівчина Вероніка, що випала з 9 поверху під час атаки в Києві, залишилася сиротою і перебуває у лікарні з травмами.
- Батьки Вероніки загинули, а знайомі родини допомагають, чим можуть, у цій ситуації.
Дівчина Вероніка, що випала з 9 поверху багатоповерхівки під час російської атаки в Києві, залишилася сиротою. Наразі дитина перебуває у лікарні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар знайомої родини для телеканалу "КИЇВ24".
До теми Їх убила Росія: що відомо про людей, які загинули внаслідок цинічного удару по Києву 31 липня
Що зараз з дівчиною Веронікою, що постраждала під час атаки по Києву?
Киянка розповіла, що дівчина Вероніка, яка з ліжка вилетіла під час російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва, залишилася живою. Її батьки тримали магазинчик на ринку "Дніпро".
Ну, чисто по-людськи, дітки ж, ну, як то кажуть, поруч людське горе. Такий біль, що... Ця дівчинка, вона повна сирота залишилася. В неї нікого немає. Загалом допомагаємо, чим можемо,
– розповіла жінка.
Дитина відбулася зламаною ногою й вибитим зубом. Але все могло б бути значно гірше, адже вона падала з висотного поверху будинку. Наразі вона в лікарні.
Що відомо про обстріл столиці 31 липня?
До слова, Володимир Зеленський уранці 1 серпня повідомив, що всі рятувальні роботи у Святошинському районі на місці влучання – завершили. Загалом у столиці загинула 31 людина, зокрема 5 дітей.
Наймолодшій жертві було всього 2 роки. Окрім того, поранено 159 осіб, із них 16 – діти.
За словами українського президента, дуже важливо, аби світ не замовчував російські злочини. "Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", – наголосив лідер.
Удень 1 серпня люди продовжують нести квіти та іграшки до зруйнованої 9-поверхівки у Святошинському районі столиці – там організували імпровізований меморіал. На локації загинуло 28 людей.
Нагадаємо, у липні росіяни застосували проти України понад 5 100 керованих авіаційних бомб і 3 800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із яких 128 – балістика.