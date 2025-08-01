Дівчина Вероніка, що випала з 9 поверху багатоповерхівки під час російської атаки в Києві, залишилася сиротою. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар знайомої родини для телеканалу "КИЇВ24".

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Що зараз з дівчиною Веронікою, що постраждала під час атаки по Києву?

Киянка розповіла, що дівчина Вероніка, яка з ліжка вилетіла під час російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва, залишилася живою. Її батьки тримали магазинчик на ринку "Дніпро".

Ну, чисто по-людськи, дітки ж, ну, як то кажуть, поруч людське горе. Такий біль, що... Ця дівчинка, вона повна сирота залишилася. В неї нікого немає. Загалом допомагаємо, чим можемо,

– розповіла жінка.

Дитина відбулася зламаною ногою й вибитим зубом. Але все могло б бути значно гірше, адже вона падала з висотного поверху будинку. Наразі вона в лікарні.

Що відомо про обстріл столиці 31 липня?

До слова, Володимир Зеленський уранці 1 серпня повідомив, що всі рятувальні роботи у Святошинському районі на місці влучання – завершили. Загалом у столиці загинула 31 людина, зокрема 5 дітей.

Наймолодшій жертві було всього 2 роки. Окрім того, поранено 159 осіб, із них 16 – діти.

За словами українського президента, дуже важливо, аби світ не замовчував російські злочини. "Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", – наголосив лідер.

Удень 1 серпня люди продовжують нести квіти та іграшки до зруйнованої 9-поверхівки у Святошинському районі столиці – там організували імпровізований меморіал. На локації загинуло 28 людей.

Нагадаємо, у липні росіяни застосували проти України понад 5 100 керованих авіаційних бомб і 3 800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із яких 128 – балістика.