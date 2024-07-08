Обгорілий килим і стомлені рятувальники: з'явилися болючі фото зруйнованого будинку на Сирці

Під час жорстокої атаки по Києву було пошкоджено будинок у Шевченківському районі поблизу метро "Сирець". Кореспонденти 24 Каналу побували на місці.

Найбільше під час атаки постраждав "Охматдит". Там є загиблі, зруйновано корпуси, втрачено унікальне обладнання.

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Що відомо про руйнування в будинку на Сирці та скільки там загиблих

У багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під'їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб (з них 3 дітей), 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи з розбору завалів та пошуку людей,

– навели інформацію на 21:22 у КМВА.

Боляче бачити, як руйнуються життя людей. Але українці допомагають одне одному триматися – і тримають улюбленців, адже це члени сім'ї.

Кияни біля обстріляного будинку на Сирці 8 липня / Фото Валентини Поліщук

Ноги людей посікло уламками, в одній із квартир спалило килим. Добре видно згорілі оселі.

Наслідки ракетного обстрілу Києва 8 липня / Фото Валентини Поліщук

Зруйнований будинок на Сирці / Фото Валентини Поліщук

Справжніми героями цього дня, як і багатьох інших, є рятувальники. Вони шалено втомлюються, але не припиняють свою роботу.

ДСНС розбирають завали та відпочивають біля місця обстрілу в столиці / Фото Валентини Поліщук

Загалом під час понеділкової атаки по столиці було пошкоджено будівлі у семи районах міста. На вечір 8 липня відомо про 27 загиблих у Києві та 82 постраждалих. Імовірно, на ранок ці цифри зростуть, адже розбір завалів триває.