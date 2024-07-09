У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району

Під час атаки російських військ 8 липня у Шевченківському районі Києва було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Ввечері 9 липня там завершили пошуково-рятувальні роботи.

Під час цинічного обстрілу росіян поруч постраждали й інші під'їзди будинку, мешканців яких евакуювали. Також руйнувань зазнали довколишні будинки.

Читайте також Росіяни можуть масштабувати цю тактику: який новий метод атак застосував ворог

У Шевченківському районі завершили пошуково-рятувальні роботи

За словами ДСНС, на місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району завершено. Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження,

– повідомили в ДСНС.

Також наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 5 дітей, 121 – постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано.

В поліції Києва додали, що правоохоронці продовжують перебувати на місцях події, документують наслідки та приймають заяви від потерпілих.

На території "Охматдиту" також завершили аварійно-рятувальні роботи

На території "Охматдиту" 9 липня завершили аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники проводили їх від ранку 8 липня, коли Росія атакувала лікарню ракетою.

Відомо, що у "Охматдиті" загинув родич одного з пацієнтів та лікарка зі Львова – 30-річна нерфологиня Світлана Лук'янчук. Її поховають у рідному місті.