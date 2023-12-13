"Прокинулась навпроти вікна": очевидці обстрілу Києва розповіли про перші миті атаки

13 грудня 2023, 08:59
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Нічний обстріл столиці у ніч проти 13 грудня став другою потужною атакою із застосуванням балістичних ракет за останні два дні. Жителі столиці прокинулись близько 3 ночі від потужних вибухів. Одна з очевидців обстрілу розповіла про перші миті атаки.

Олена Кухаренко є жителькою Дніпровського району столиці. У її квартирі, яка розташована на першому поверсі, унаслідок сьогоднішньої атаки вилетіло вікно. Про те, наскільки сильною була атака, вона розповіла журналістам телеканалу "Київ"

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Я прокинулась від того, що бахнуло. І на рівні першого поверху горить полум'я в дитячому садку на дитячому майданчику. Два полум'я. Потім бах-бах. Я прокинулась навпроти вікна у кімнаті. Склопакет живий якось лишився, а рама пластикова вилетіла на кухні перший поверх,
– розповіла жінка. 

Киянка розповіла, як прокинулась від вибухів: відео

Наслідки обстрілу 

Унаслідок атаки постраждали 53 людини: 20-х із них госпіталізували до лікарень. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці, серед потерпілих – шестеро дітей. Загиблих унаслідок нічної атаки – немає.

Найбільше постраждалих у Дніпровському районі – 45 людей. У них переважно діагностували травми, пов'язані з порізами від скла внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон.

Власне і руйнування наймасштабніші у Дніпровському районі. Зокрема, сталося загоряння приватного житлового будинку, рятувальники проводили евакуацію жителів.

За даними МВС, усього було врятовано 17 людей, з яких 5 людей не могли самостійно пересуватися та 7 дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб. 

Рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків / Фото ДСНС

Головне про атаку

  • Вибухи у столиці прогриміли близько 3 години ночі. Опісля оголосили тривогу.
  • У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські війська завдали по Києву ракетного удару, застосувавши 10 ракет, серед яких зенітні керовані ракети С-400 й крилаті ракети "Іскандер". 
  • Повітряні сили знищили усі 10 ракет. 
  • Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на атаку, пообіцяв "відповідь".
  • В ОП також повідомили, що знають куди цілиться ворог та який об'єкт намагається атакувати. За словами Андрія Єрмака, це об'єкт критичної інфраструктури. 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Автор: Анастасія Лукашевська