Лише 32 роки: що відомо про загиблу жінку, яку вбив уламок "Шахеда" у Києві
Джерело:Тетяна Любченко
Російський ворог вдарив "Шахедами" по Києву в ніч на 30 травня. Внаслідок цього загинула Катерина Кардаш.
Загиблій Катерині було лише 32 роки. Її колега згадала, якою була жінка при житті.
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Що відомо про загиблу жінку у Києві
Катерина Кардаш отримала смертельне поранення у своїй квартирі. При житті жінка була товариською, цікавою, амбітною та розумною.
Довго працювали разом у найкращому у світі СП РМ, разом набирали і вчили людей в Україні і Казахстані, трохи товаришували, трохи сперечалися і багато всього пережили разом. Зовсім юна, всього 32, амбітна, цікава, розумна,
– згадала про загиблу її колега Тетяна Любченко.
Катерина Кардаш отримала смертельне поранення / фото з фейсбуку Катерини Кардаш
Загибла Катерина Кардаш / фото з фейсбуку Катерини Кардаш
Як повідомляв мер Віталій Кличко, загибла в момент атаки перебувала на балконі й дивилась за тим, як збивають дрони. Тож він закликав людей у жодному випадку так не робити.
Будинок, який постраждав під час атаки 30 травня / фото КМВА
Що відомо про обстріл Києва 30 травня
- Російські окупанти вночі 30 травня атакували Київ. Терористи атакували іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131.
- Загалом по всій Україні із північного та південного напрямку запустили 31 БпЛА. Українські військові знищили 29 "Шахедів". Майже усі дрони були уражені на підступах столиці та у небі Києва.
- Унаслідок падіння уламків у різних районах Києва зафіксовано загоряння, руйнування об'єктів житлового і нежитлового фонду, пошкодження автомобілів.
- На жаль, внаслідок атаки одна людина загинула, 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі, де уламки влучили у багатоповерховий будинок.
- Іван, чоловік загиблої в будинку у Голосіївському районі, розповів, що Катерина у мить вибуху спала. За його словами, від вибуху у квартирі повилітали вікна й дружина впала.