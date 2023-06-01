Лише 32 роки: що відомо про загиблу жінку, яку вбив уламок "Шахеда" у Києві

Російський ворог вдарив "Шахедами" по Києву в ніч на 30 травня. Внаслідок цього загинула Катерина Кардаш.

Загиблій Катерині було лише 32 роки. Її колега згадала, якою була жінка при житті.

До теми Був вибух, дружина впала, – чоловік розповів моторошні деталі загибелі коханої від атаки на Київ

Що відомо про загиблу жінку у Києві

Катерина Кардаш отримала смертельне поранення у своїй квартирі. При житті жінка була товариською, цікавою, амбітною та розумною.

Довго працювали разом у найкращому у світі СП РМ, разом набирали і вчили людей в Україні і Казахстані, трохи товаришували, трохи сперечалися і багато всього пережили разом. Зовсім юна, всього 32, амбітна, цікава, розумна,

– згадала про загиблу її колега Тетяна Любченко.



Катерина Кардаш отримала смертельне поранення / фото з фейсбуку Катерини Кардаш



Загибла Катерина Кардаш / фото з фейсбуку Катерини Кардаш

Як повідомляв мер Віталій Кличко, загибла в момент атаки перебувала на балконі й дивилась за тим, як збивають дрони. Тож він закликав людей у жодному випадку так не робити.



Будинок, який постраждав під час атаки 30 травня / фото КМВА

Що відомо про обстріл Києва 30 травня