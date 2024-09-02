У ВМС пояснили, чому ворог не використовував "Калібри" під час цієї атаки на Київ

Російські загарбники 2 вересня атакували Україну "Шахедами" й ракетами різних типів. Утім, "Калібрів" серед них не було. Однак, це не означає, що ворог відмовився від практики застосування цих ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських Сил ЗСУ. Дмитро Плетенчук наголосив, що окупанти використовують паузи для накопичення ресурсу, передає 24 Канал.

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Росія не використовувала "Калібри" під час атаки 2 вересня

Капітан 3 рангу зауважив, що агресор не застосовував для удару по Україні 2 вересня безпосередньо морські платформи.

Звісно, це не означає, що ворог зовсім полишив цю практику, – ні в якому разі. Звісно, слід розраховувати на те, що вони все одно будуть застосовувати й морські платформи надалі. У будь-якому разі паузи вони використовують для накопичення цього ресурсу,

– підкреслив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук додав, що це теж уже можна констатувати як факт.

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Скільки ракет і "Шахедів" сьогодні збила ППО

Зауважимо, у Повітряних силах повідомили, що радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 58 повітряних цілей, – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА. Зокрема:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

14 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС;

4 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

1 ракети невстановленого типу;

23 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Збито 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101, 20 ударних БпЛА Shahed-131/136. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється", – зазначили в Повітряних силах.