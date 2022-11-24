Внаслідок обстрілу Київщини загинули вже 7 людей, ще десятки постраждали – зокрема діти

Ракетний удар по багатоповерхівці у Вишгороді забрав життя вже 7 людей. Всього постраждали 35 жителів, серед них шестеро дітей, найменшій – всього 5 років.

Про це повідомив генерал, начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Увага Смертельна атака на Київ та область: все, що відомо про наслідки удару росіян

За уточненими даними, російський обстріл забрав життя вже 7 людей. Ще понад 30 – отримали поранення.

Найгірше – серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми,

– зазначив Нєбитов.

За його даними, вибухом пошкоджено ще 4 будинки. Крім того, керівник поліції зазначив, що правоохоронці не допустять фактів мародерства.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що ввечері 24 листопада у реанімації померла сьома людина.

Інфраструктуру та житло ми відбудуємо. Але людські життя не повернемо. Проте помстимося за кожного. Росія нестиме відповідальність за усі злочини,

– підкреслив Кулеба.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області. Близько ста бригад працюють цілодобово. Станом на вечір 24 листопада без електрики залишається 70% мешканців Київщини.

Головне про атаку на Київщину

23 листопада російські війська атакували Київ та Київщину. Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду – поцілили у житловий будинок. Від удару спалахнула пожежа.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що окупанти спрямували на Київ 31 ракету – 21 із них вдалось збити.

Відомо також, що ворог завдав смертельного удару й по столиці – загинули троє людей, зокрема, неповнолітня.

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