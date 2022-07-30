"Тайра" розповіла про медиків, які були в колонії Оленівки перед обстрілом

російські окупанти утримують українських медиків у колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині. Це зухвале порушення законів воєнного часу.

Про це 24 каналу розповіла українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра". 29 липня окупанти завдали удару по колонії №120 в окупованому селищі Оленівка.

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Унаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених, ще понад сотня отримали поранення. Як повідомила "Тайра", за наявною інформацією, медики під час вибуху не постраждали. Однак очікувати від ворога можна чого завгодно.

Кого окупанти утримують в Оленівці

За словами парамедикині, зараз в Оленівці перебувають медики 555 військового госпіталю із Маріуполя.

Наразі там утримують багато молодшого медичного персоналу та лікарів. Також в Оленівці перебуває частина медиків морпіхів,

– сказала Паєвська.

Вона наголосила, що окупанти взагалі не мають утримувати у полоні медичний персонал.

"росіяни насміхаються над законами"

"Медики не мусять підпадати під обмін. Їх мусять просто випускати, бо це не комбатанти", – наголосила волонтерка.

Однак росіяни цинічно порушують міжнародні закони ведення бойових дій.

На жаль, ворог нас не чує і зухвало насміхається над усіма законами. Я думаю, що це спосіб тиснути на суспільство України і весь світ. Вони (окупанти – 24 канал) зухвало показують, що плювати хотіли на всі закони і ніхто їм не указ,

– зазначила "Тайра".

Вона додала, що такі дії – ознака розпачу з боку росіян.

"Вони розуміють, що вже накоїли занадто багато бід. І просити пробачення у людей вже безглуздо", – сказала волонтерка.

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