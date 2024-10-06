Окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: постраждали великі соцоб'єкти, є загиблий

Російська армія 6 жовтня вчергове завдала удару по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок цього загинула людина.

Окрім цього у місті також є постраждалі. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Що відомо про обстріл Костянтинівки КАБами

Вадим Філашкін розповів, що 6 жовтня вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Через це пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта та лінія електропередач.

1 людина загинула та 2 поранені – такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці,

– написав керівник Донецької ОВА.

Окрім цього він показав наслідки обстрілу по місту. Там будівлі лишилися без вікон, деякі з них мають чорні плями від вогню.

Який вигляд має Костянтинівка після російських атак / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

Він наголосив, що на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

Що відомо про обстріл відділення Укрпошти у місті

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму телеграм-каналі написав, що вдень ворог знищив відділення пошти в Костянтинівці.

Легкого поранення зазнала начальниця відділення, але Антоніна вже вдома, і це головне – всі живі,

– зазначив він.

Смілянський також підкреслив, що Укрпошта має ще декілька відділень у Костянтинівці, які, як і відділення в Покровську та інших містах, продовжать свою роботу. Уже зараз у компанії розпочнуть планувати відкриття відділення на новому місці та нові логістичні шляхи доставлення.

У Костянтинівці знищено відділення Укрпошти / Фото з телеграм-каналу Ігоря Смілянського

"Дякую нашій героїчній Донецькій команді. Скоро завітаю до них, щоб відкрити нове відділення в Миколаївці, яке було знищене тиждень тому, і, звісно, в Костянтинівці!" – зауважив гендиректор Укрпошти.

Скільки разів за день ворог обстріляв Костянтинівку

У Костянтинівській міській військовій адміністрації також розповіли, що протягом дня ворог прицільно завдавав ударів по всьому місту, руйнуючи інфраструктуру та житловий сектор:

о 09:53 окупанти завдали удар керованою авіаційною бомбою. Пошкоджено 2 фасади багатоквартирних будинків, фасад станції швидкої медичної допомоги, контактна лінія, фрагмент залізничної колії, торгівельний павільйон. Постраждалі відсутні.

о 12:15 російський агресор здійснив обстріл авіаційною ракетою, внаслідок чого пошкоджено 12 фасадів приватних будинків, господарське приміщення, лінія електромережі ДТЕК. Постраждалі відсутні.

о 15:20 ворожі удари керованими авіаційними бомбами відібрали життя в однієї цивільної особи та поранили 2 цивільні особи. Пошкоджено 2 фасади багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, фасад магазину, фасад приміщення кафе, фасад приміщення Укрпошти, фасад приміщення "Приватбанку", мікроавтобус, лінію електромережі ДТЕК.

У міськраді закликали громадян подбати про свою безпеку, зберегти своє життя та життя рідних, своєчасно евакуюватися.

Що кажуть про атаки на місто прокурори

В Офісі генпрокурора розповіли, що, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни. Зокрема, і через обстріл Костянтинівки.

Три авіаудари, ймовірно, КАБ-250 з УМПК ЗС Росії завдали по місту Костянтинівка. Під час руху автомобілем однією з вулиць несумісні із життям травми дістав 48-річний містянин. Ще двоє жителів – 22-річний чоловік і жінка 31 року зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень рук,

– зазначили прокурори.

Усім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Наразі прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил країни-агресорки.