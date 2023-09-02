Окупанти цинічно обстріляли Краматорськ: ракета застрягла в дорозі, від вибуху вивернуло могили

Російські окупанти 2 вересня вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки у дорозі застряг нерозірваний снаряд, а від вибуху вивернуло могили на кладовищі.

Голова Краматорської ОВА повідомив, що інформації про жертв обстрілу не надходило. Влада закликає громадян не наближатися до нерозірваних боєприпасів.

Дивіться також Прорив під Оріховом і наступ росіян на Куп'янськ: як змінилась лінія фронту за серпень

Окупанти атакували місто Краматорськ

Близько 16:30 у Краматорську Донецької області пролунало декілька вибухів. Повідомляється, що росіяни атакували місто, зокрема, касетними боєприпасами. Один зі снарядів упав прямо на місцеву дорогу неподалік житлових будинків. Боєприпас не розірвався – він застряг у дорожному покритті.

Ракета влучила прямо у дорогу / Радіо Свобода

Повідомляється, що також внаслідок атаки постраждало кладовище Краматорська. Вибуховою хвилею навіть вивернуло могилу. На території утворилася западина.

Окупанти потрапили ракетою у кладовище / фото з місцевих телеграм-каналів

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. Влада Краматорська наголошує, що наближатися до нерозірваних снарядів небезпечно. При їх виявленні необхідно телефонувати за номером 101.