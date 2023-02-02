Будинок був заселений на 15%, – Кириленко про обстріл будинку у Краматорську

Росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську, внаслідок чого загинули 3 людини. Жертв могло б бути більше, якби будинок був заселений повністю.

2 лютого начальник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі новинного телемарафону повідомив, що будинок, по якому вдарили росіяни, був заселений на 15%. Про це пише 24 Канал.

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Кириленко закликає людей евакуюватися

Будинки, по яких вдарили росіяни, у центру міста. Вони забезпечені газопостачанням і теплопостачанням, тож там ще проживають люди.

Він наголосив, що наразі через російські обстріли ніхто не може забезпечити жителям Донецької області абсолютну безпеку. Тож зберегти й врятувати собі життя можна шляхом переміщення в більш безпечні регіони.

Павло Кириленко додав, що якби у будинку, по якому у ніч на 2 лютого вдарили окупанти, проживало б більше людей, кількість жертв могла б бути значно вищою.

Така, вибачте, "відносно мала" кількість жертв, це через те, що будинок був заселений на 15%. Тобто більша частина жителів виїхала,

– сказав він.

При цьому він повідомив, що після останніх обстрілів почалась активніша евакуація з району.

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