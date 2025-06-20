Ворог масовано атакував Кременчук: пошкоджено й житлові квартали міста

Росіяни продовжують терор українських міст. Під прицілом ворога вночі 21 червня опинився Кременчук.

Місто було під масованою атакою росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Віталія Малецького.

Дивіться також Росія била по Україні ракетами та "Шахедами": в яких областях була загроза

Атака по Кременчуку

Мер міста повідомив, що під час ворожі ударні дрони та ракети різних типів били по об’єктах енергетики. Наразі наслідки уточнюються, про які повідомилять в Полтавській ОВА.

На жаль, внаслідок обстрілу постраждали й житлові квартали міста,

– розповів мер Кременчука.

За його словами, пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, що вибито вікна, є руйнування віконних рам. Крім цього, зафіксовано пошкодження легкових авто містян.

До слова, в поліції Полтавщини повідомили, що після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини.

Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів. Також вони нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.