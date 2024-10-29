У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими від російського удару

У Кривому Розі Дніпропетровської області оголосять день жалоби 30 жовтня 2024 року. Це сталося через ракетний обстріл, здійснений російськими військами.

Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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У Кривому Розі оголосили день жалоби

Він висловив співчуття родинам постраждалих та заявив, що окупанти не отримають прощення за свої злочини.

Внаслідок атаки загинув один чоловік і було поранено ще 14 осіб.

Зазначається, що після вчорашньої атаки на Кривий Ріг серйозних ушкоджень зазнала родина – поранено чоловіка, жінку та їхню доньку.

Стан більшості постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості, восьмеро з них залишаються в стаціонарі. Один із мешканців перебуває у реанімації у критичному стані, і медики продовжують боротися за його життя.

Загалом під час обстрілу травмовано 14 осіб, серед яких п’ятеро чоловіків та дев’ять жінок віком від 19 до 88 років. Люди отримали різні види ушкоджень, зокрема черепно-мозкові травми, переломи, різані та осколкові поранення.