Через підлий ракетний удар Росії по Кривому Рогу: ОБСЄ проведе екстрену сесію

Україна ініціювала екстрену сесію ОБСЄ після удару Росії по Кривому Рогу. Під час атаки загинули 20 мирних жителів, серед яких – діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка.

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ОБСЄ проведе екстрену сесію

За словами Вітренка, у вівторок, 8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ.

На засіданні обговорять російський теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі. Там також обговорять ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні.

У російської делегації земля горітиме під ногами,

– підкреслив Вітренко.

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Нагадаємо, російська армія цинічно вдарила по Кривому Рогу 4 квітня. Країна-агресорка забрала життя 20 людей. Серед загиблих від дій ворожої армії – 9 дітей.

Також відомо, що станом на ранок 6 квітня кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 75.