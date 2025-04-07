Через підлий ракетний удар Росії по Кривому Рогу: ОБСЄ проведе екстрену сесію
- Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару Росії по Кривому Рогу, під час якого загинули 20 мирних жителів.
- Надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ відбудеться 8 квітня.
Україна ініціювала екстрену сесію ОБСЄ після удару Росії по Кривому Рогу. Під час атаки загинули 20 мирних жителів, серед яких – діти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка.
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ОБСЄ проведе екстрену сесію
За словами Вітренка, у вівторок, 8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ.
На засіданні обговорять російський теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі. Там також обговорять ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні.
У російської делегації земля горітиме під ногами,
– підкреслив Вітренко.
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Нагадаємо, російська армія цинічно вдарила по Кривому Рогу 4 квітня. Країна-агресорка забрала життя 20 людей. Серед загиблих від дій ворожої армії – 9 дітей.
Також відомо, що станом на ранок 6 квітня кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 75.