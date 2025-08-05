Уночі вівторка, 5 серпня, ворог запустив безпілотники на Харківщину. Наймасованішої атаки з початку повномасштабної війни зазнала Лозова – пошкоджено багатоповерхівки та приватний сектор, а також залізничний вокзал.

Голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський розповів про відновлення після обстрілу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Думку".

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Коли відновить роботу вокзал у Лозовій?

Після масованого удару російських дронів уже на 90% відновили електропостачання, окрім того, вдалося повернути водопостачання.

Однак вокзал у Лозовій не працюватиме невизначений час. Наразі ухвалюють рішення про те, як жителі користуватимуться залізничним транспортом.

Також буде проблема з відправленням із Лозової, але над цим працює Укрзалізниця. Можливо, поблизу міста визначать інші локації для посадки у пасажирські потяги,

– розповів Зеленський.

Нагадаємо, унаслідок удару загинуло 2 людини, ще 13 осіб – поранено. Зокрема, серед постраждалих двоє дітей – 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.