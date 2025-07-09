Ліквідовано дві пожежі: ДСНС та поліція показали наслідки нічної атаки на Луцьк

Уночі 9 липня російські військові обстріляли Україну, а основним напрямком ударів була Волинь. Унаслідок атаки в Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та на одному з приватних підприємств.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ГУ ДСНС у Волинській області.

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Наслідки атаки на Волинь

Рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків ворожого обстрілу Волині.

Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу з боку Росії в Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та на одному з приватних підприємств,

– написали в ДСНС.

Вогнеборці ліквідували наслідки атаки: дивіться фото ДСНС Волині

Пожежі успішно ліквідовані. На місцях подій працювали рятувальники ДСНС Волині. Піротехніки обстежили прилеглі території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

До гасіння пожежі було залучено 11 одиниць техніки та понад півсотні рятувальників ДСНС області, подано понад 10 водяних стволів, працювали також інші служби екстреного реагування міста.

На місцях події працювали рятувальники: дивіться відео ДСНС Волині

У поліції Волинської області зазначили, що станом на 10:20 не надходило інформації щодо постраждалих. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.

На місцях обстрілу працюють поліцейські та інші профільні служби: дивіться фото поліції Волині

Нагадаємо, що Луцьк був основним напрямком ворожого удару вночі 9 липня. Загалом окупанти атакували Україну 741 засобом повітряного нападу.