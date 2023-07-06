Росія вночі обстріляла Львів, на Сході ЗСУ успішно стримують окупантів: хронологія 498 дня війни

Українські захисники продовжують давати відсіч росіянам та потрохи просуваються на полі бою внаслідок контратак. Водночас загарбники не припиняють терор цивільного населення.

Четвер, 6 липня, це уже 498 доба від початку повномасштабного вторгнення. Про найголовніше за цей день – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Успіх ЗСУ в районі Кліщіївки, вибух у Шевченківському суді Києва: хронологія 497 дня війни

06:45 ЯК зазначили у Генштабі, загарбники намагаються просуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.

Скажімо, на Лиманському напрямку окупанти хотіли витіснили ЗСУ з позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, але успіху не мали.

У ЗСУ констатували, що протягом минулої доби ворог завдав ударів 5 іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Два дрони знищила ППО. Також російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з РСЗВ.Загалом відомо на цей час про трьох жертв атаки на Львів та чотирьох постраждалих. Один потерпілий – у важкому стані в лікарні. Окрім того, через цей обстріл було пошкоджено близько 60 квартир та 50 автомобілів.У Львові пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження багатоквартирного житлового будинка. Влада міста й області заявила про роботу ППО.По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що Росія запустила по нашій державі крилаті ракети типу "Калібр".В окупованій Макіївці у Донецькій області прогриміла "бавовна". ЗМІ повідомляють, що були вибухи на складі з боєприпасами.