"Справжній" військовий об'єкт: окупанти вдарили по кладовищу в Марганці

російські окупанти продовжують гатити по Нікопольському району Дніпропетровщини. Їхні снаряди потрапляють у житлові будинки та навіть на цвинтарі.

Про це розповів очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Окупанти зруйнували багато надгробків.

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росіяни обстріляли кладовище

Євтушенко розповів, що 21 серпня російські окупанти атакували цвинтар.

Сьогодні вночі армія рф обстріляла центральне кладовище міста Марганець зі ствольної артилерії,

– зазначив голова РВА.

Він оприлюднив відео з місця обстрілу. На ньому можна побачити сліди "прильотів" та зруйновані надгробки. За словами чоловіка, який зняв ролик, їх було не менше ніж 20.

Дивіться відео наслідків ворожого обстрілу кладовища (18+ присутня ненормативна лексика):

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Окупанти обстрілюють Нікополь

Практично щодня російські військові обстрілюють Нікополь та район з артилерії. Вони гатять по Дніпропетровщині з тимчасово окупованого Енергодара.

Зокрема, загарбники атакували Нікопольський район 19 серпня. В обід у житлові квартали Марганця прилетіли 5 снарядів з російської ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу двоє людей зазнали поранень – 18-річна дівчина та 40-річний чоловік.

Вночі того ж дня ворожі війська накрили вогнем одразу три райони на Дніпропетровщині. Мовиться про Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Унаслідок цього загинув 36-річний місцевий мешканець, а 12-річний хлопчик зазнав поранень.

Своєю чергою, 16 серпня росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" – у місто прилетіли 20 реактивних снарядів. Ще 10 "прильотів" були зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки четверо людей зазнали поранень

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