Були влучання, два вибухи в околиці міста, – Кім про обстріли Миколаєва

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаївщини є "прильоти". Цього разу постраждала Березнигуватська громада та околиці обласного центру. Пролунали два вибухи, але, на щастя, обійшлося без жертв. Зараз оцінюють збитки, але відомо, що ракета влучила у поле.

Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також зазначив, що станом на зараз пожежі, як і викликів "швидкої", немає.

Читайте також Можуть обійти у бік Одеси, – Кім вважає, що Миколаїв наразі не є стратегічною ціллю росіян

За останній тиждень по Миколаєву працює дивізіон С-300. В одному такому 12 ракет, не всі вони вилітають, але це перероблені ракети із GPS-навігацією. Ними вони і вражають цілі, здебільшого – це інфраструктурні об'єкти та сільгоспвиробники,

– каже Віталій Кім.

"Загалом стрільба дуже хаотична. Російські окупанти все ж кудись ціляться, але у більшості випадків помиляються і страждають підприємства, школи та житлові будинки", – додає голова Миколаївської ОВА.

Кім також поділився даними, які йому надали військові. Відповідно до них, похибка таких ракет наразі становить від 600 метрів до 1 кілометра.

За даними ОК "Південь", рано вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих нема, масштаби руйнувань уточнюються.

Чи безпечно залишатися у Миколаєві

"Якщо порівнювати із ситуацією на Сході нашої країни, то місто потерпало від ракетних ударів щодня. Через неточність снарядів іноді страждає інфраструктура. Особисто я вважаю, якщо люди мають змогу працювати і допомагати ЗСУ, то вони повинні залишатися у місті", – каже голова Миколаївської ОВА.

Якщо роботи немає і є куди виїхати, то так, звісно – виїхати можна. У Миколаєві працюють автобуси, комунальний транспорт. Ми живемо звичайним життям, але щодня на область летять ракети,

– говорить Кім.

Чому окупанти безжально атакують Миколаївщину

Наші військові працюють безпосередньо на межі Херсонської та Миколаївської областей і мають успіх, зазначає голова Миколаївської ОВА.

За словами Віталія Кіма, зараз дедалі частіше горять склади окупантів і, відповідно, це їх злить. Тому вони біснуються і стріляють, така у них підла відповідь на успіхи ЗСУ.

Віталій Кім розповів про наслідки ранкового обстрілу Миколаївщини: дивіться відео