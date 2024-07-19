Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів деталі стосовно загиблих після російського удару по Миколаєву. Серед загиблих також є і дитина.

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Які деталі щодо жертв обстрілу росіянами Миколаєва

Клименко зазначив, що ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними станом на 19:02, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина.

Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення,

– розповів глава МВС.

Міністр також зазначив, що рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події. Окрім трьох будинків, руйнувань зазнав і дитячий садок.

Наслідки російського удару по Миколаєву / Фото ДСНС

"Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно", – написав Клименко.

У прокуратурі додали деталі стосовно удару окупантів

В Офісі генпрокурора також додали, що за даними слідства, 18 липня о 17.13 год війська Росії завдали авіаційний удар по житловому кварталу міста Миколаєва.

Наразі відомо про трьох загиблих – літню жінку, чоловіка та 12-річного хлопчика,

– розповіли деталі прокурори.

Попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою типу Х-59. Інформація по постраждалих постійно уточнюють.

Прокурори фіксують воєнні злочини росіян у Миколаєві / Фото Офісу генпрокурора

На місці події також працюють прокурори, слідчі СБУ та Нацполіції. Окрім того, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.